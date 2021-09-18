Галисийцы ужасно начали сезон в Ла Лиге и оказались в зоне вылета.

Сельта вчера уступила Кадису и продлила безвыигрышную серию. За 5 первых туров команда набрала лишь одно очко.

Это худший старт галисийцев в чемпионате с сезона 1982/83, информирует Opta. Тогда Сельта вылетела из Примеры. Сейчас риск вылета низкий, но команда находится в зоне вылета.

Что интересно, в прошлом сезоне Сельта после прихода тренера Эдуардо Коудета перевоплотилась и выдала мощный финиш. Однако теперь результаты серьезно испортились.

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