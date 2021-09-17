Кадис минимально обыграл Сельту в рамках 5-го тура Ла Лиги. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Первая половина проходила ровно, но концовка получилась провальной для Сельты. Сначала Лосано головой замкнул подачу со штрафного, а через 5 минут заработал пенальти – Фонтан откровенно толкнул форварда в спину в штрафной. Дитуро отразил удар Сальви с отметки, но Эспино первым оказался на добивании.

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Сельта перед перерывом могла отквитать один мяч, однако удар Уго Мальо в девятку отразил голкипер. Во втором тайме Сельта больше играла в атаке и сократила отставание благодаря голу Мины. Штурм от Сельты так ничего и не дал – Кадис удержал победу.

Таким образом, "желтая субмарина" набрала 5 очков и поднялась на 11 место, а Сельта с 1 пунктом осталась в зоне вылета.

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