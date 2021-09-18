Галісійці жахливо розпочали сезон у Ла Лізі та опинилися в зоні вильоту.

Сельта вчора поступилася Кадісу та продовжила безвиграшну серію. За 5 перших турів команда набрала лише одне очко.

Це найгірший старт галісійців у чемпіонаті з сезону 1982/83, інформує Opta. Тоді Сельта вилетіла з Прімери. Зараз ризик вильоту низький, але команда перебуває в зоні вильоту.

Що цікаво, у минулому сезоні Сельта після приходу тренера Едуардо Коудета перевтілилася та видала потужний фініш. Однак тепер результати серйозно зіпсувалися.

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