Чемпионат Испании 2022/23, 3-й тур

Жирона – Сельта – 0:1

Гол: Аспас, 49

Бетис – Осасуна – начало в 23:00

Программу 3-го тура в Испании открывала встреча в Каталонии, где Жирона принимала Сельту. Галисийцы, несмотря на очень симпатичный футбол в первых двух турах, ещё не имели побед в своём активе, так что ничья их не устраивала. Впрочем, первый тайм оказался скучным. До 20-й минуты команды даже не били по воротам, а дальше вспоминаются только дальний выстрел Карлеса Переса, который парировал голкипер хозяев.

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Через три минуты после перерыва Сельте удалось открыть счёт. Карлес Перес получил заброс из глубины и запустил передачу влево на Аспаса, а тот вошел на линию штрафной и пробил под дальнюю штангу – 0:1! Яго забил в третьем матче подряд.

Жирона быстро могла отыграться вследствие разрезного паса на Кастельяноса и удара в противоход Марчесину, однако вратарь парировал ногой. Это был последний момент каталонцев в игре. Сельта, кроме лонгшота Оскара Родригеса под ближнюю штангу, тоже ничего не создала, хотя предпосылки для второго гола были. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу галисийцев.

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