Чемпіонат Іспанії 2022/23, 3-й тур

Жирона – Сельта – 0:1

Гол: Аспас, 49

Бетіс – Осасуна – початок о 23:00

Програму 3-го туру в Іспанії відкривала зустріч у Каталонії, де Жирона приймала Сельту. Галісійці, попри дуже симпатичний футбол у перших двох турах, ще не мали перемог у своєму активі, тож нічия їх не влаштовувала. Втім, перший тайм виявився нудним. До 20-ї хвилини команди навіть не били по воротах, а далі пригадуються тільки дальній постріл Карлеса Переса, який парирував голкіпер господарів.

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За три хвилини по перерві Сельті вдалося відкрити рахунок. Карлес Перес отримав закидання з глибини й запустив передачу вліво на Аспаса, а той увійшов на лінію штрафного й пробив під дальню стійку – 0:1! Яго забив у третьому матчі поспіль.

Жирона швидко могла відігратись внаслідок розрізного пасу на Кастельяноса й удару в протихід Марчесіну, однак воротар парирував ногою. Це був останній момент каталонців у грі. Сельта, окрім лонгшоту Оскара Родрігеса під ближню стійку, теж нічого не створила, хоча передумови для другого голу були. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу галісійців.

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