Сельта официально назначила нового тренера

Кресло главного тренера Сельты оставалось свободным лишь сутки.

Новым наставником Сельты назначен Оскар Гарсия, сообщает официальный сайт клуба.

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На этом посту 46-летний специалист заменит Франа Эскрибу, которого накануне уволило руководство клуба. Контракт с новым наставником рассчитан до конца текущего сезона.

Гарсия уже имеет опыт работы в Испании, в начале своей тренерской карьеры он работал в юниорской команде Барселоны. Также испанец известен своей работой в Брайтоне, Уотфорде, Сент-Этьене и Олимпиакосе.

После 12-ти туров Ла Лиги Сельта находится на 18-м месте, имея в активе лишь 9 очков.

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