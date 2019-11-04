Леганес получил нового тренера

Футбольный клуб Леганес возглавил бывший тренер сборной Египта Хавьер Агирре.

Аутсайдер чемпионата Испании, экс-клуб голкипера сборной Украины Андрея Лунина Леганес объявил в социальной сети Твиттер о назначении главного тренера. Новым наставником команды стал 60-летний Хавьер Агирре.

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Последним местом работы мексиканского специалиста была сборная Египта, которую он покинул в начале июля этого года после вылета команды из Кубка африканских наций. Кроме Египта Агирре тренировал сборные Японии и Мексики. На клубном уровне Хавьер тренировал команды: Аль-Вахда (ОАЭ), Эспаньол, Сарагоса, Атлетико, Осасуна (все – Испания), Пачука, Атланте (все – Мексика).

Леганес в текущем сезоне в Ла Лиге лишь однажды праздновал победу, два поединка свел вничью и девять раз проиграл. Команда уверенно занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

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