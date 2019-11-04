Сельта офіційно призначила нового тренера

Крісло головного тренера Сельти залишалось вільним лише добу.

Новим наставником Сельти призначено Оскара Гарсію, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді 46-річний фахівець замінить Франа Ескрібу, якого напередодні звільнило керівництво клубу. Контракт з новим наставником розрахований до кінця поточного сезону.

Гарсія вже має досвід роботи в Іспанії, на початку своєї тренерської кар'єри він працював у юніорській команді Барселони. Також іспанець відомий своєю роботою в Брайтоні, Уотфорді, Сент-Етьєні та Олімпіакосі.

Після 12-ти турів Ла Ліги Сельта перебуває на 18-й сходинці, маючи в активі лише 9 очок.

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