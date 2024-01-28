Жирона встречается на выезде с Сельтой в 22 туре Ла Лиги. Артём Довбик и Виктор Цыганков сыграют с первых минут.

Матч, как и онлайн-трансляция Сельта – Жирона на "Футбол 24", стартует в 15:00. Матч в прямом эфире покажет MEGOGO. Артем Довбик и Виктор Цыганков ожидаемо попали в стартовый состав каталонцев. Команда Мичела попытается продолжить положительную динамику в Ла Лиге после неожиданного вылета из Кубка Испании. В мидвик "бело-красные" уступили Мальорке.

Сельта – Жирона: анонс матча Ла Лиги

Жирона уступает Реалу два пункта. "Бланкос" накануне взяли три очка на Канарах. В случае победы над Сельтой, подопечные Мичела не только снова обгонят Мадрид, но и оторвутся от третьей в таблице Барсы на 11 баллов. Мичел выпускает экспериментальную защиту. Арнау сыграет в паре с Блиндом. Отметим, что Жироне придется бороться еще и с ужасающим газоном Балаидоса.

Составы команд:

Сельта: Гуайта, Мингеса, Нуньес, Старфельт, Карлос Домингес, Ману Санчес, Тапия, Де ла Торре, Аспас, Дувикас, Ларсен

Жирона: Гассанига, Коуту, Арнау, Блинд, Мигель, Алейш, Эррера, Порту, Цыганков, Савио, Довбык