Жирона зустрічається на виїзді з Сельтою у 22-му турі Ла Ліги. Артем Довбик і Віктор Циганков зіграють з перших хвилин.

Матч, як і онлайн-трансляція Сельта – Жирона на "Футбол 24", стартує о 15:00. Поєдинок у прямому ефірі покаже MEGOGO. Артем Довбик та Віктор Циганков очікувано потрапили до стартового складу каталонців. Команда Мічела спробує продовжити позитивну динаміку у Ла Лізі після несподіваного вильоту з Кубка Іспанії. У мідвік "біло-червоні" програли Мальорці.

Сельта – Жирона: анонс матчу Ла Ліги

Жирона поступається Реалу двома пунктами. "Бланкос" напередодні перемогли на Канарах. У разі чергового успіху підопічні Мічела не лише знову обженуть Мадрид, але й відірвуться від третьої у таблиці Барси на 11 балів. Мічел випускає експериментальний захист. Арнау зіграє в парі з Бліндом. Зазначимо, що Жироні доведеться боротися ще й зі жахливим газоном Балаїдоса.

Склади команд:

Сельта: Гуайта, Мінгеса, Нуньєс, Старфельт, Карлос Домінгес, Ману Санчес, Тапія, Де ла Торре, Аспас, Дувікас, Ларсен

Жирона: Гассаніга, Коуту, Арнау, Блінд, Мігель, Алейш, Еррера, Порту, Циганков, Савіо, Довбик