Сельта – Жирона: анонс матча Ла Лиги
Жирона в рамках 22-го тура Ла Лиги 2023/24 сыграет с Сельтой. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".
Матч Сельта – Жирона состоится сегодня, 28 января, на стадионе "Балаидос" в Виго. Стартовый свисток главного арбитра Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.
Жирону на наиболее важном этапе чемпионата начало качать. Команда в 2024 году то дарит эффектные выносы (как с Севильей и Райо), то неожиданно оступается (Мальорка, Альмерия), то устраивает эмоциональные горки с кучей пропущенных и забитых голов (4:3 с Атлетико). Обыденной можно назвать разве что кубковую победу над Эльче, но из этого турнира каталонцы вылетели несколько дней назад.
RESUMEN #CopaDelRey— RFEF (@rfef) January 24, 2024
@RCD_Mallorca | 3-2 | @GironaFC
1-0 | Larin (21')
2-0 | Abdón Prats (28’)
3-0 | Abdón Prats de penalti (35')
3-1 | Stuani de penalti (68’)
2-0 | Sávio (96’)#LaCopaMola | Cuartos de final pic.twitter.com/jnQ3zF4YjQ
К тому же, Мичелу стало не хватать кадровой глубины в обороне, ведь из основных центрбеков остался только Блинд. У Жироны задняя линия и без того была самой уязвимой, а ныне вообще страшно – чего только стоит "перфоманс" 19-летнего защитника Яакобишвили против Мальорки, где уже после первого тайма было 0:3.
Все эти особенности наводят на мысли – а не начался ли у сенсационного коллектива такой ожидаемый спад, который отдаст чемпионство Реалу? И насколько он серьезен? Удастся ли удержаться хотя бы в топ-4? Поможет ли Жироне вылет из Кубка? Вопросов больше, чем ответов. Один из них каталонцы могут предоставить сегодня, в выездном матче против Сельты.
Встреча обещает быть непростой. Осенью подопечные Мичела намучились с галисийским блоком 4-4-2, создав небольшое количество моментов (и это при основном составе). Вырвать победу удалось аж на 1-й компенсированной минуте. Подобное случается часто, что положительно говорит о характере, но стоит отметить и очевидный факт – команде невероятно везет.
Жирона имеет самый высокий перебор в Ла Лиге по голам по сравнению с ожидаемыми показателями (от +8,2 до +12,4).
Хотя в контексте Испании это может говорить и о чемпионском уровне. В последние годы золото Примеры брали именно такие коллективы – и это касается даже Атлетико. Несмотря на ряд осечек, Жирона чаще дожимает соперников, чем наоборот, а преимущество в матче в 90% случаев является неоспоримым. Каталонцы конвертируют хорошую игру в победы, что и приводит к триумфам в лиге.
Но возможен другой сценарий – так называемая "регрессия к среднему", когда команда постепенно опускается до ожидаемых цифр, выравнивая аномальную статистику. Уже совсем скоро мы узнаем, куда движется Жирона. Очень хочется, чтобы сенсация таки вылилась в сказочное золото. Сколько уже Лунин будет торжествовать в Ла Лиге? Надо и другим украинцам посмаковать чемпионство в топ-чемпионате.
La Liga’s top scorers:— B/R Football (@brfootball) January 22, 2024
️ Jude Bellingham (Real)
️ Artem Dovbyk (Girona)
Top of the charts in their first season pic.twitter.com/jRCwtFVVOl
Тем более, что Довбик проводит сказочный сезон, забив 14 голов и отдав 5 ассистов в Примере. А еще две голевые передачи Артем отдал в Кубке, причем последнюю он сделал в проигрышном матче с Мальоркой. Нападающий вышел после перерыва и помог Жироне создать интригу – и это было мастерски. Принял мяч в штрафной, прикрыл корпусом и под бешеным давлением сбросил на Савио.
Хочется, чтобы и Цыганков держался на этом уровне. В принципе, он и остается одной из жемчужин каталонского клуба, а скауты держат Виктора на радарах. Польза от его действий колоссальная, а без него Жирона сразу становится преснее – вот только травмы не дают набрать стабильный ход. Как следствие, экс-динамовец в текущем сезоне набил только 4+3, а с Мальоркой вообще растворился.
Между тем, игра против Сельты обещает быть непростой не только из-за проблем Жироны. Подопечных Рафы Бенитеса тоже не стоит списывать, хотя она и держится в двух очках от зоны вылета. По ожидаемым голам галисийцы держатся в середине таблицы, однако все разбивается о реализацию – Аспас и Ко недозабили 10,53 мяча, что вылилось в 10,62 недобранных очков. В этом плане команда является лидером Ла Лиги.
Сельте ощутимо не везет, но это крайне опасный оппонент. Особенно для такой нестабильной Жироны. Именно поэтому букмекеры и подняли коэффициенты на крайне высокий уровень. Галисийцы не обещают яркого футбола, но они гарантируют интригу.
Ориентировочные составы на матч Сельта – Жирона
Сельта: Гуайта – Мингеса, Нуньес, Домингес, Санчес – Дотор, Тапия, де да Торре – Родригес, Аспас, Ларсен
Жирона: Гассанига – Мартинес, Яакобишвили, Блинд, Гутьеррес – Мартин, А. Гарсия – Цыганков, Порту, Савио – Довбик
Прогноз букмекеров
Надёжный букмекер FAVBET считает Жирону фаворитом матча Ла Лиги, но разница в коэффициентах не очень большая. На победу подопечных Мичела в основное время дают 2.44, а на триумф Сельты – 3.00. Ничья была оценена "кэфом" 3.45.
Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.80, аналогичный тотал меньше – 2.13. Гол Артема Довбика умножит вашу ставку на 2.00, а Виктора Цыганкова – на 3.50.
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