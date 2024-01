Матч Сельта – Жирона состоится сегодня, 28 января, на стадионе "Балаидос" в Виго. Стартовый свисток главного арбитра Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Жирону на наиболее важном этапе чемпионата начало качать. Команда в 2024 году то дарит эффектные выносы (как с Севильей и Райо), то неожиданно оступается (Мальорка, Альмерия), то устраивает эмоциональные горки с кучей пропущенных и забитых голов (4:3 с Атлетико). Обыденной можно назвать разве что кубковую победу над Эльче, но из этого турнира каталонцы вылетели несколько дней назад.

К тому же, Мичелу стало не хватать кадровой глубины в обороне, ведь из основных центрбеков остался только Блинд. У Жироны задняя линия и без того была самой уязвимой, а ныне вообще страшно – чего только стоит "перфоманс" 19-летнего защитника Яакобишвили против Мальорки, где уже после первого тайма было 0:3.

Все эти особенности наводят на мысли – а не начался ли у сенсационного коллектива такой ожидаемый спад, который отдаст чемпионство Реалу? И насколько он серьезен? Удастся ли удержаться хотя бы в топ-4? Поможет ли Жироне вылет из Кубка? Вопросов больше, чем ответов. Один из них каталонцы могут предоставить сегодня, в выездном матче против Сельты.

Встреча обещает быть непростой. Осенью подопечные Мичела намучились с галисийским блоком 4-4-2, создав небольшое количество моментов (и это при основном составе). Вырвать победу удалось аж на 1-й компенсированной минуте. Подобное случается часто, что положительно говорит о характере, но стоит отметить и очевидный факт – команде невероятно везет.

Жирона имеет самый высокий перебор в Ла Лиге по голам по сравнению с ожидаемыми показателями (от +8,2 до +12,4).

Хотя в контексте Испании это может говорить и о чемпионском уровне. В последние годы золото Примеры брали именно такие коллективы – и это касается даже Атлетико. Несмотря на ряд осечек, Жирона чаще дожимает соперников, чем наоборот, а преимущество в матче в 90% случаев является неоспоримым. Каталонцы конвертируют хорошую игру в победы, что и приводит к триумфам в лиге.

Но возможен другой сценарий – так называемая "регрессия к среднему", когда команда постепенно опускается до ожидаемых цифр, выравнивая аномальную статистику. Уже совсем скоро мы узнаем, куда движется Жирона. Очень хочется, чтобы сенсация таки вылилась в сказочное золото. Сколько уже Лунин будет торжествовать в Ла Лиге? Надо и другим украинцам посмаковать чемпионство в топ-чемпионате.

La Liga’s top scorers:



️ Jude Bellingham (Real)

️ Artem Dovbyk (Girona)



Top of the charts in their first season pic.twitter.com/jRCwtFVVOl