В среду, 24 января, Жирона вылетела из Кубка Испании, уступив Мальорке со счётом 2:3. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Жирона распрощалась с мечтой о выигрыше Кубка Испании. В четвертьфинальном выездном матче с Мальоркой команда Мичела уступила со счётом 2:3 – и тем самым упустила историческую возможность пробиться в полуфинал турнира впервые в клубной истории. Все три мяча каталонская команда умудрилась пропустить ещё к перерыву.

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании – Артем отдал ассист, Жирона сенсационно провалилась в шаге от мечты

Украинские легионеры Жироны - Виктор Цыганков и Артём Довбик – сыграли в этой встрече не лучшим образом. Каталонское издание Diario Sport назвала вингера "пойманным", а центрфорварда "связанным", оценив "четвёркой" игру Цыганкова и "пятёркой" игру Довбика. Артём получил на балл больше, поскольку успел на 90+6-й минуте оформить голевую передачу на Савио.