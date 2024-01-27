Классный сейв Лунина в видеообзоре матча Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2
27 января 20:30 - Читати українською
Реал Мадрид обыграл Лас-Пальмас (1:2) в рамках 22 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",
завершено
Винисиус Жуниор 65’
Орельен Чуамени 84’
65’ Винисиус Жуниор
84’ Орельен Чуамени
Карло Анчелотти вернул Андрея Лунина в стартовый состав, и украинец не подвел. Нельзя сказать, что у нашего земляка было много работы, но где должен был, там выручил. В частности, совершил классный сейв после удара в ближний угол.
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В пропущенном голе вины Лунина нет – ее должны между собой разделить Рюдигер и Начо. В конце концов, Реал в очередной раз вырвал победу на характере. Мадридцы опередили Жирону на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Лас-Пальмас остается на восьмой строчке.
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