Карло Анчелотти вернул Андрея Лунина в стартовый состав, и украинец не подвел. Нельзя сказать, что у нашего земляка было много работы, но где должен был, там выручил. В частности, совершил классный сейв после удара в ближний угол.

Реал вырвал победу на Канарах и обошел Жирону – Лунин спасал и получил повреждение, но партнеры заставили пропустить

В пропущенном голе вины Лунина нет – ее должны между собой разделить Рюдигер и Начо. В конце концов, Реал в очередной раз вырвал победу на характере. Мадридцы опередили Жирону на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Лас-Пальмас остается на восьмой строчке.