Селезнев выделил сильнейшего тренера в своей карьере

Украинский легионер турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев поделился мыслями относительно своего бывшего наставника Мирчи Луческу.

"Главный пример топовости Луческу – количество трофеев и игра. Я ему очень благодарен. В молодости я допускал ошибки. Я не ангел. Но это сильнейший тренер, с которым я работал. В атаке играли только бразильцы и я. До этого еще был Саня Гладкий.

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У меня, наверное, были какие-то способности забивать голы, поскольку он меня ставил. Единственное – у меня характер был вспыльчивый. Когда не попадал в основу – начинал психовать. Не думаю, что это плохо. Плохо, когда футболист сидит на замене и ему все равно. Луческу говорил потом: "Если бы ты меня слушал, то играл бы на том уровне, где бразильцы из той команды". Но я перешел в Днепр и играл в финале Лиги Европы.

Шахтер все равно остается командой Луческу. Система игры никогда не будет меняться, она построена годами. Есть мелочи, они зависят от квалификации футболистов. Во-первых, эта система нравится президенту. Во-вторых, Луческу выстроил бриллиант", – сказал Селезнев на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Селезнев – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере в 2002 году, за который выступал до 2009-го. Впоследствии Евгений еще дважды возвращался в лагерь "оранжево-черных": в сезоне 2011/12 и в 2016 году. Кроме "горняков" успел поиграть за киевский Арсенал, Днепр, российскую Кубань, испанскую Малагу и турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор и Бурсаспор.

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