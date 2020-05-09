Селезньов виділив найсильнішого тренера у своїй кар'єрі

Український легіонер турецького Бурсаспора Євген Селезньов поділився думками щодо свого колишнього наставника Мірчі Луческу.

"Головний приклад топовості Луческу – кількість трофеїв і гра. Я йому дуже вдячний. У молодості я припускався помилок. Я не ангел. Але це найсильніший тренер, з яким я працював. В атаці грали лише бразильці і я. До цього ще був Саня Гладкий.

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У мене, напевно, були якісь здібності забивати голи, оскільки він мене ставив. Єдине – у мене характер був запальний. Коли не потрапляв в основу – починав нервувати. Не думаю, що це погано. Погано, коли футболіст сидить на заміні і йому все одно. Луческу говорив потім: "Якщо ти б мене слухав, то грав би на тому рівні, де зараз бразильці з тієї команди". Але я перейшов у Дніпро і грав у фіналі Ліги Європи.

Шахтар все одно залишається командою Луческу. Система гри ніколи не змінюватиметься, вона збудована роками. Є дрібниці, вони залежать від кваліфікації футболістів. По-перше, ця система подобається президенту. По-друге, Луческу вибудував діамант", – сказав Селезньов на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Селезньов – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі у 2002 році, за який виступав до 2009-го. Згодом Євген ще двічі повертався до табору "помаранчево-чорних": у сезоні 2011/12 та у 2016 році. Окрім "гірників" встиг пограти за київський Арсенал, Дніпро, російську Кубань, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор та Бурсаспор.

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