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Селезнев признался, в каких европейских топ-клубах мог оказаться в свое время

13:54 71 Читати українською
Селезнев признался, в каких европейских топ-клубах мог оказаться в свое время
Евгений Селезнев / Фото из открытых источников

Украинский легионер турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал, где мог продолжить свою карьеру.

"Понятно, что у меня не было предложений от Реала или Барселоны. Галатасарай хотел меня после финала Лиги Европы. Когда я уже был в Турции, они дважды официально предлагали контракт.

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Раньше было много предложений из Англии, особенно в молодости – Болтон, Астон Вилла. Но я не знал английского, был еще ребенком, не хотел менять свою жизнь. Стремился жить в родном городе. Не думал, что Шахтер или Днепр хуже, чем эти клубы. За последнее время было предложение из Рима, не буду называть команду. Мне было 29 лет. Но в тот момент были определенные проблемы и неинтересно было менять Днепр даже на топ-команду.

Сейчас, может, и жалею. Но с другой стороны я пожил в Испании, мне этого хватило. Там насмотрелся такого, что с футболом захотелось заканчивать. Еще Брюгге звал, но это смотря для кого топ-клуб. Почему не поехал в Европу раньше? Глупый был, молодой. Что еще сказать. Не было старшего товарища, который мог бы посоветовать. В конце концов, на тот момент я не считал, что Шахтер хуже тех команд из Англии – мы в плей-офф Кубка УЕФА обыграли Тоттенхэм", – сказал Селезнев на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Селезнев – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере в 2002 году, за который выступал до 2009-го. Впоследствии Евгений еще дважды возвращался в лагерь "оранжево-черных": в сезоне 2011/12 и в 2016 году. Кроме "горняков" успел поиграть за киевский Арсенал, Днепр, российскую Кубань, испанскую Малагу и турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор и Бурсаспор.

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