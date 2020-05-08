"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире

Михаил Мудрик и донецкий Шахтер стали одними из героев популярного испанского издания Marca. Журналисты заставили вспомнить яркий домашний стадион, где полузащитник молодежных сборных Украины не имеет возможности сыграть, а сам футболист прославился на всю планету.

Донбасс Арена вошел в рейтинг лучших 40 стадионов планеты, по версии Marca. На сайте испанской газеты продолжается грандиозное голосование, где стадион Шахтера занимает высокое 19 место с поддержкой более чем 6,9 тысячи голосов и перспективами роста – еще сутки назад был значительно дальше. Арена, на которой не играют официальных матчей вот уже 6 лет, опережает такие культовые сооружения, как шотландский Селтик Парк (20 строчка), португальский Эштадиу Да Луж (22, принимал финалы Евро-2004 и ЛЧ-2014), нидерландский Йохан Кройф Арена (23, финалы ЛЧ-1998 и Лиги Европы 2013), южноафриканский Соккер Сити (27, финал ЧМ-2010), французский Парк де Пренс (33, финалы Кубка чемпионов, Евро и Кубка кубков), английский Стэмфорд Бридж (35), французский Стад де Франс (36, финалы ЧМ-1998 и Евро-2016), уругвайский Сентенарио (37, первый финал Чемпионата мира, который состоялся в 1930 году).

Бахарев: На Донбасс Арене живут лисы – норы роют, на солнышке греются

Также стадион во временно оккупированном Донецке идет выше в рейтинге фанатов со всего мира, чем аргентинский Монументаль (24, финал ЧМ-1978), мексиканский Ацтека (25, финалы ЧМ-1970 и ЧМ-1986, видел "Руку Бога" Марадоны и 120 тысяч зрителей за раз), английский Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (26), бразильский Альянц Парк (28, выиграл первую версию похожего голосования), португальский Драгау (30 финал первой Лиги наций), итальянский Ювентус Стэдиум (31) или российский Лужники (34, финалы ЛЧ-2008 и ЧМ-2018).

Ранее издание FourFourTwo называло Донбасс Арену 23-м лучшим стадионом среди принимавших матчи Лиги чемпионов. Во внимание принимались такие критерии, как архитектура, атмосфера и общий опыт проведения важных игр. Тройку лидеров возглавил стадион Боруссии Дортмунд Вестфален, дальше шли Энфилд Ливерпуля и Камп Ноу Барселоны.

А вот в рейтинге Marca неожиданным лидером рейтинга с большим преимуществом стал Каирский международный стадион (почти 120 тысяч голосов) – посещаемость арены в Египте доходила до 120 тысяч, принимала финалы Кубка Африки и молодежного Чемпионата мира. Сантьяго Бернабеу отдали свои симпатии 44 тыс. читателей, хотя сайт считают приближенным к Реалу. Тройку замыкает Камп Ноу (почти 27 тысяч).

Другим героем испанских журналистов в Шахтере стал 19-летний украинский вингер. "Невозможный контроль, невиданный никогда ранее. Попытайтесь не вскружить голову, когда будете смотреть на то, как крутится мяч. Молодой игрок делает длинный пас произведением искусства. Вы не сможете перестать на это смотреть".

Знаменитый профиль 433 также шокирован техникой украинца: "Смотрели целый день на это и до сих пор не понимаем, КАК". Видео на странице у самого "украинского Неймара" набирают по 200-400 тысяч просмотров, а здесь собрало целых 5 миллионов. Ему аплодируют лучший в истории футзалу Фалькао, известный уличный футболист из Австралии, певцы и журналисты из Европы и, конечно же, соблазнительные модельки, куда без них.

Еще одно видео – некая провокация футболиста, который спрашивает у своих подписчиков: "Правда это или фейк, монтаж". Почти 4 миллиона фанатов заценили в паблик 433, среди них и 40-миллионный центрбек РБ Лейпциг Ибрагима Конате. Впечатлилась и уругвайская версия ESPN: "Уникальный метод контроля украинца из команды U-19".

Мудрыка уже зовут в топ-клубы и предлагают реальные деньги. Конечно, это еще не Барселона, Реал или Манчестер, а Шахтер может рассмеяться с предлагаемых сумм, ведь привык продавать за десятки миллионов евро. Однако сам факт очень показателен – это же футболист, не сыгравший и 400 минут (большинство из них в аренде за аутсайдера, киевский Арсенал) на серьезном взрослом уровне хотя бы в УПЛ. При этом атакующий полузащитник, забивавший за 3 основные возрастные группы сборной Украины до 21 года, уже второй год подряд засветился в Юношеской версии Лиги чемпионов.

От его финтов и ассистов натерпелись таланты Манчестер Сити и Аталанты, и это заметили немало скаутов. Пока донецкий клуб не слишком балует шансами своих воспитанников, другие готовы их раскрывать. Жаль, но в ведущих командах Украины до сих пор считают, что 19-летним талантам слишком рано доверять, те же динамовец Цитаишвили или "горняк" Сикан охотно подтвердят. С другой стороны боятся продешевить и планируют когда-то там на них заработать. Получается ситуация – ни себе, ни другим. Вот и приходится довольствоваться славой звезд соцсетей.

Циганков, Миколенко, Коваленко, Мудрик і ще 7 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім