"Эта история покрыта загадкой. Мои источники говорят, что конфликт произошел накануне матча между Колосом и брестским Рухом. Говорят, что Селезнев вышел на разминку, но на матч не вышел, при этом он должен был появиться в основе.

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Говорят, что конфликт произошел в раздевалке. Колос начал в меньшинстве этот контрольный матч, пока не размялся Мамаду Данфа. По слухам, накануне матча, вечером, Евгений Селезнев встретился со своим другом по сборной Украины Андреем Ворониным. Посидели хорошо. Далее произошло то, что произошло. Говорят, что компания состояла не только из Селезнева и Воронина. Их было больше, но фамилии сейчас не разглашаются", – рассказал Крамар в эфире программы Вмикай підігрів.

Добавим, что Селезнев уже покинул расположение Колоса, однако официально о разрыве контракта пока не сообщили.

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