"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами.

Селезнева отчислили из Колоса из-за появления на спарринг в состоянии алкогольного опьянения, – СМИ

Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с женой", – резюмировал Селезнев в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что опытный нападающий подписал контракт с Колосом 2 сентября прошло года. Форвард провел 12 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.

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