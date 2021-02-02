"Селезньов зустрівся з Вороніним – посиділи добре": журналіст розкрив подробиці фатального гуляння форварда Колоса
Журналіст каналів "Футбол" Володимир Крамар поділився інсайдом щодо виключення Євгена Селезньова зі складу Колоса.
"Ця історія покрита загадкою. Мої джерела кажуть, що конфлікт стався напередодні матчу між Колосом і брестським Рухом. Кажуть, що Селезньов вийшов на розминку, але на матч не вийшов, при цьому він повинен був з'явитися в основі.
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Кажуть, що конфлікт стався в роздягальні. Колос почав в меншості цей контрольний матч, поки не розім'явся Мамаду Данфа. З чуток, напередодні матчу, ввечері, Євген Селезньов зустрівся зі своїм другом по збірній України Андрієм Вороніним. Посиділи добре. Далі сталося те, що сталося. Кажуть, що компанія складалася не тільки із Селезньова і Вороніна. Їх було більше, але прізвища зараз не розголошують", – розповів Крамар у ефірі програми Вмикай підігрів.
Додамо, що Селезньов вже покинув розташування Колоса, однак офіційно про розрив контракту поки не повідомили.
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