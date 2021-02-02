"Ця історія покрита загадкою. Мої джерела кажуть, що конфлікт стався напередодні матчу між Колосом і брестським Рухом. Кажуть, що Селезньов вийшов на розминку, але на матч не вийшов, при цьому він повинен був з'явитися в основі.

Селезньов озвучив свою версію відходу з Колоса – ветеран налаштований продовжити кар'єру в іншому клубі УПЛ

Кажуть, що конфлікт стався в роздягальні. Колос почав в меншості цей контрольний матч, поки не розім'явся Мамаду Данфа. З чуток, напередодні матчу, ввечері, Євген Селезньов зустрівся зі своїм другом по збірній України Андрієм Вороніним. Посиділи добре. Далі сталося те, що сталося. Кажуть, що компанія складалася не тільки із Селезньова і Вороніна. Їх було більше, але прізвища зараз не розголошують", – розповів Крамар у ефірі програми Вмикай підігрів.

Додамо, що Селезньов вже покинув розташування Колоса, однак офіційно про розрив контракту поки не повідомили.

"Сам винен": Мар'ян Швед дав відверте інтерв'ю – назвав усі причини недавнього застою і шкодує лише про одне