Из-за плохой формы 37-летний нападающий отыграл всего 8 минут в нынешнем сезоне УПЛ. Селезнев согласился сыграть в благотворительном матче, но даже здесь его постигла проблема.

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В Луцке играли легенды украинского футбола и звезды Волыни. Селезнев усилил последних, но на поле получил травму ахилла и заметно хромал после финального свистка. "Чувствую себя очень плохо, но матч супер", – признался Селезнев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, форвард Миная надеется побить рекорд по количеству голов в элите украинского футбола. В активе Евгения 117 мячей – до повторения показателя Шацких и Реброва (123) остается 6 голов.

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