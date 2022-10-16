Через погану форму 37-річний нападник відіграв лише 8 хвилин у нинішньому сезоні УПЛ. Селезньов погодився зіграти у благодійному матчі, але навіть тут його спіткала проблема.

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У Луцьку грали легенди українського футболу та зірки Волині. Селезньов підсилив останніх, але на полі отримав травму ахіла і помітно шкутильгав після фінального свистка. "Почуваюся дуже погано, але матч супер", – зізнався Селезньов у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, форвард Миная сподівається побити рекорд за кількістю голів у еліті українського футболу. Наразі в активі Євгена 117 м'ячів – до повторення показника Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.

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