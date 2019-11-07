Селезнев отреагировал на заявление Ракицкого насчет ухода из сборной Украины

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал заявление Ярослава Ракицкого о завершении выступлений за национальную команду.

"Брат, ты самый сильный защитник, с которым я играл в одной команде", – написал Селезнев в комментарии к посту Ракицкого в Instagram.

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Следует отметить, что ранее Зинченко и Ордец написали в комментариях "Легенда", дополнив различными эмодзи. Добавим, что пост также лайкнув игрок Шахтера Евгений Коноплянка.

Напомним, Ракицкий утром 6 ноября объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Ярослав выступал за Шахтер с 2009 по 2019 годы, пока не перешел в российский Зенит. С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.

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