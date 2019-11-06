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"Легенда", – Зинченко и экс-игрок Шахтера отреагировали на заявление Ракицкого об уходе из сборной Украины

13:46 278 Читати українською
"Легенда", – Зинченко и экс-игрок Шахтера отреагировали на заявление Ракицкого об уходе из сборной Украины
Ярослав Ракицкий / фото: ФК Зенит

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и экс-защитник Шахтера Иван Ордец не остались в стороне от заявления Ярослава Ракицкого о завершении выступлений за национальную команду.

Александр Зинченко и Иван Ордец одинаково отреагировали на сообщение Ярослава Ракицкого о прекращении выступлений за сборную Украины в Instagram.

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Оба игрока написали в комментариях "Легенда", дополнив различными эмодзи. Добавим, что пост также лайкнул игрок Шахтера Евгений Коноплянка.

Напомним, Ракицкий утром 6 ноября объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Ярослав выступал за Шахтер с 2009 по 2019 годы, пока не перешел в российский Зенита. С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.

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Украина Украина Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Иван Ордец Иван Ордец Александр Зинченко Александр Зинченко
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