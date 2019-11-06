"Проклятые биндеры довели": взрывная реакция соцсетей на скандальное решение Ракицкого относительно сборной Украины

Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины, теперь у него есть Зенит

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. 30-летний футболист аргументировал свое решение политическими мотивами.

Скандальный центрбэк находился в системе донецкого Шахтера с 13-ти лет. Дебютный вызов в главную команду "горняков" получил при Мирче Луческу, который взял молодого защитника на товарищеский матч с Бешикташем (сентябрь 2008-го). В компенсированное время Ракицкий заменил Артема Федецкого. Летом следующего года Ярослав отправился с основой дончан на сборы в Австрию и Швейцарию, а первый официальный поединок провел 15 августа. Шахтер встречался с Днестром в рамках 1/16 Кубка Украины, Ярослав провел на поле все девяносто минут. Счет голам за донецкий клуб открыл в следующем раунде соревнований против Едности (3:1).

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины: "Большой футбол стал большой политикой"

Интересно, что Ракицкий сначала дебютировал в еврокубках, а уже потом – в украинской Премьер-лиге. 25 августа 2009-го заменил Илсиньо в плей-офф Лиги Европы против Сивасспора, а через шесть дней вышел на матч с луганской Зарей. После сенсационного трансфера Дмитрия Чигринского в Барселону Ракицкий начал регулярно появляться в основном составе Шахтера.

В январе 2019 года принял предложение российского Зенита, подписав контракт на 3 года. Многие объяснял решение Ярослава сменить клуб сложными отношениями с бывшим тренером "горняков" Пауло Фонсекой, а также серьезной критикой со стороны фанатов, которые обвиняли футболиста в отсутствии патриотизма. Ракицкий почти не пел гимн Украины на поединках национальной команды.

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В футболке сборной Ярослав дебютировал 10 октября 2009-го в матче квалификации ЧМ-2010 против Англии (1: 0). Всего провел за "сине-желтых" 54 матча, отметившись пятью голами. Играл на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. Перейдя в питерский Зенит, перестал вызываться в лагерь сборной Украины. "Для меня этот вопрос исчерпан. Не спрашивайте, меня больше о нем. Я буду говорить о тех игроках, которых вызвал", – прокомментировал Шевченко ситуацию с Ракицким весной этого года. Последний матч в составе сборной Украины Ярослав провел 16 октября 2018-го – в Харькове против Чехии (1:0).

Пользователи соцсетей преимущественно жестко реагировали на прощание Ракицкого, а вот экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко и один из нынешних лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко нашли для защитника Зенита хорошие слова.

Левченко "не имеет никаких претензий к футболисту Ракицкому", но не согласен, что футбол должен оставаться вне политики.

У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен- он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол- это политика. Удачи Ярик- это был твой осознанный выбор. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 6, 2019

А вот Зинченко тепло прокомментировал сообщение Ярослава в Инстаграм: "Легенда".

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко, похоже, не принимает объяснений футболиста.

Футбол в не политике? ? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 6, 2019

Главный редактор официального сайта киевского Динамо Кирилл Крыжановский шутит о "проклятых биндерах", которые "заставили" Ракицкого покинуть сборную.

Телеведущая Янина Соколова ответила в присущем для себя стиле. Без комментариев...

Официальная страница 30-летнего игрока в Фейсбук просто пылала гневными комментариями подписчиков.

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