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Селезньов відреагував на заяву Ракицького про відхід зі збірної України

19:19 2363 Читать на русском
Селезньов відреагував на заяву Ракицького про відхід зі збірної України
Євген Селезньов / Spor Haberleri

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов прокоментував заяву Ярослава Ракицького про завершення виступів за національну команду.

"Брате, ти найсильніший захисник, з яким я грав в одній команді", – написав Селезньов в коментарі до посту Ракицького в Instagram.

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Слід зазначити, що раніше Зінченко та Ордець написали в коментарях "Легенда", доповнивши різними емодзі. Додамо, що пост також лайкнув гравець Шахтаря Євген Коноплянка.

Нагадаємо, Ракицький вранці 6 листопада оголосив про завершення кар'єри у складі збірної України. Ярослав виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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Теги
Українці за кордоном Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Євген Селезньов Євген Селезньов Україна Україна Збірна України
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