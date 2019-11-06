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"Ракицкий – иди на**й", – ультрас Шахтера гневно отреагировали на заявление защитника об уходе из сборной Украины

14:41 272 Читати українською
"Ракицкий – иди на**й", – ультрас Шахтера гневно отреагировали на заявление защитника об уходе из сборной Украины
Ярослав Ракицкий / фото: ФК Зенит

Ультрас Шахтера ответили Ярославу Ракицкому на его скандальный уход из сборной Украины.

"Ракицкий – иди на**й", – коротко, но содержательно отреагировали фанаты Шахтера на своей странице в Twitter.

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Напомним, Ракицкий утром 6 ноября объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Ярослав выступал за Шахтер с 2009 по 2019 годы, пока не перешел в российский Зенит. С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.

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Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Шахтер Шахтер футбольные фанаты
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