Накануне появилась информация, что клуб из Ковалевки решил прекратить сотрудничество с 35-летним форвардом якобы из-за серьезного нарушения режима. Однако это не первый подобный случай.

Костышин лаконично прокомментировал решение выгнать Селезнева из Колоса

По информации Sport.ua, Селезнев уже имел похожие проблемы за время своего пребывания в Колосе. В первых двух случаях Евгения простили, выдав последнее "китайское предупреждение". Когда футболист и его проигнорировал, терпение руководства клуба лопнуло.

К слову, вчера форвард вышел в стартовом составе на спарринг с брестским Рухом, однако его заменили на 10-й минуте. Евгений уже покинул расположение команды в Турции и возвращается в Киев.

Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошло года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами (все – с пенальти) и одним ассистом.

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