Напередодні з'явилася інформація, що клуб із Ковалівки вирішив припинити співпрацю з 35-річним форвардом нібито через серйозне порушення режиму. Однак це не перший подібний випадок.

Костишин лаконічно прокоментував рішення вигнати Селезньова з Колоса

За інформацією Sport.ua, Селезньов уже мав схожі проблеми за час свого перебування в Колосі. У перших двох випадках Євгену пробачили, видавши останнє "китайське попередження". Коли футболіст і його проігнорував, терпець керівництва клубу урвався.

До слова, вчора форвард вийшов у стартовому складі на спаринг з брестським Рухом, однак його замінили на 10-й хвилині. Євген уже покинув розташування команди в Туреччині і повертається у Київ.

Додамо, що Селезньов підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Нападник провів 12 матчів, відзначився 5 голами (усі – з пенальті) та одним асистом.

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