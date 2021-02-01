Главный тренер Колоса Руслан Костышин не стал сообщать детали прощания с нападающим Евгением Селезневым.

Накануне появилась информация, что клуб из Ковалевки решил прекратить сотрудничество с 35-летним форвардом якобы из-за серьезного нарушения режима.

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Наставник Колоса в комментарии UA-Футбол подтвердил факт прощания с Селезневым, но не раскрыл детали инцидента. "Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", – сказал Костышин.

К слову, вчера форвард вышел в стартовом составе на спарринг с брестским Рухом, однако его заменили на 10-й минуте. Евгений уже покинул расположение команды в Турции и возвращается в Киев.

Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошло года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.

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