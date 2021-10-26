– Евгений Селезнев сказал, что он забил за свою карьеру больше голов, чем весь Ингулец. Есть что ему ответить?

– Хочу напомнить Селезневу, что ему 35 лет, а Ингульцу всего пять. Вот когда Ингульцу будет 35 лет, тогда будем смотреть, что мы выиграли и сколько забили. Я уважаю заслуги Селезнева в сборной Украины и Днепре. Но, скажем так, годы берут свое. Он должен понять, что 35 – это уже конец футбольной карьеры и нужно вовремя и красиво уйти.

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– А это правда, что он вам звонил по телефону?

– Да, правда. Он мне позвонил и сказал: "Александр Григорьевич, почему вы обо мне так высказываетесь? Что я плохого сделал?". Говорю: "Женя, ты ничего плохого мне не сделал. Просто я выражаю свое мнение, что тебе уже надо вовремя и хорошо уйти. И тогда ты будешь уважаемым человеком". Вот что я сказал, а не то, что он наговорил.

– Вы ему говорили, что его карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы?

– Это неправда. Я сказал, что ему надо гордо и хорошо уйти, и сегодня он уже не футболист. Это я сказал.

– Селезнев имеет мечту побить рекорд по голам в УПЛ. Для этого ему осталось забить восемь мячей.

– У каждого рядового есть мечта стать генералом.

– Как вы думаете, ему это удастся?

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– НИ-КО-ГДА! Будет играть до 40 лет, но 8 мячей не забьет. Это мой ответ. Если его мечта сбудется, то я извинюсь. Он отдал одну результативную передачу и сразу дал интервью. До этого он клялся, что полгода не будет разговаривать с журналистами, пока что-нибудь не докажет. А тут сделал одну передачу, и чувака понесло.

– С Селезневым понятно, а Милевский вовремя ушел?

– Немного не вовремя, но хорошо. Не каждому на Олимпийском будут петь "Виват, Король". Милевский – красавец, – резюмировал Поворознюк в комментарии Fanday.

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