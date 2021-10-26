"Я ему позвонил. Говорю: "Что я тебе плохого сделал?". Он говорит: "Я считаю, что ты не футболист. Тебе нужно было заканчивать в 2015 году после Кубка УЕФА".

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Я говорю: "Я сам разберусь, что мне делать". В 2018 году я выиграл два кубка (в составе турецкого Акхисара Селезнев стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции, – прим.). Ингулец никогда не выигрывал кубки. И он мне будет что-то рассказывать. Я голов забил больше, чем весь Ингулец вместе взятый. Ну, о чем здесь говорить", – сказал Селезнев в комментарии SportArena.

Напомним, после скандального ухода Селезнева из Колоса президент Ингульца заявил, что ни в коем случае не хотел бы видеть форварда в своем клубе из-за частых нарушений спортивного режима.

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