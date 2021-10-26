Нападающий Миная Евгений Селезнев до сих пор ждет расчета от Колоса, который он покинул со скандалом.

"Со мной до сих пор не рассчитались, хотя все бумаги у меня есть. Но я что, мальчик, чтобы в суд на них подавать? Есть какие-то человеческие понятия.

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Я не знаю, какая там позиция у Засухи. Тогда меня выгнали и не дали тренироваться в дубле. Бегал на синтетике в снегу по колена. Это так меня позвали поиграть за клуб", – заявил Селезнев в интервью SportArena.

Напомним, нападающий выступал за Колос в сезоне 2020/21, проведя 12 матчей и забив 5 голов. В феврале его отчислили за нарушение режима.

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