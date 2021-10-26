Президент Інгульця Олександр Поворознюк продовжив заочну суперечку з форвардом Миная Євгеном Селезньовим, який женеться за гольовим рекордом Шацьких і Реброва.

– Євген Селезньов сказав, що він забив за свою кар'єру більше голів, аніж увесь Інгулець. Є що йому відповісти?

– Хочу нагадати Селезньову, що йому 35 років, а Інгульцю лише п'ять. Ось коли Інгульцю буде 35 років, тоді дивитимемося, що ми виграли і скільки забили. Я поважаю заслуги Селезньова у збірній України та Дніпрі. Але, скажімо так, роки беруть своє. Він має зрозуміти, що 35 – це вже кінець футбольної кар'єри і треба вчасно та гарно піти.

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– А це правда, що він вам телефонував?

– Так, правда. Він мені зателефонував і сказав: "Олександре Григоровичу, чому ви про мене так висловлюєтеся? Що я поганого зробив?". Кажу: "Женю, ти нічого поганого мені не зробив. Просто я висловлюю свою думку, що тобі вже треба вчасно та гарно піти. І тоді ти будеш шанованою людиною". Оце я сказав, а не те, що він наговорив.

– То ви йому казали, що його кар'єру потрібно було закінчувати 2015 року після фіналу Ліги Європи?

– Це неправда. Я сказав, що йому треба гордо й гарно піти, і на сьогодні він уже не футболіст. Це я сказав.

– Селезньов має мрію побити рекорд з голів в УПЛ. Для цього йому залишилося забити вісім м'ячів.

– У кожного рядового є мрія стати генералом.

– Як ви гадаєте, йому це вдасться?

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– НІ-КО-ЛИ! Гратиме до 40 років, але 8 м'ячів не заб'є. Це моя відповідь. Якщо його мрія здійсниться, то я перепрошу. Він віддав одну результативну передачу і відразу дав інтерв'ю. До цього він присягався, що півроку не розмовлятиме з журналістами, доки щось не доведе. А тут зробив одну передачу, і чувака понесло.

– Із Селезньовим зрозуміло, а Мілевський вчасно пішов?

– Трохи невчасно, але гарно. Не кожному на Олімпійському співатимуть "Віват, Король". Мілевський – красень, – резюмував Поворознюк у коментарі Fanday.

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