Сексуальная фанатка Ювентуса не может дождаться возобновления Серии А – в ожидании футбола она сняла с себя почти все

Роскошные итальянские болельщицы с нетерпением ожидают возвращения футбола. Одной из них является Майра Реджинато – горячая поклонница Криштиану Роналду и Ко.

После трехмесячной паузы в Италию наконец-то вернулся футбол. Вспышка COVID-19 идет на спад, поэтому уже на следующей неделе на Аппенинах будут сыграны поединки Серии А, а финал национального Кубка пройдет уже в ближайшую среду. За трофей поспорят Ювентус и Наполи, которые преодолели барьер в виде команд из столицы моды – Милана и Интера соответственно.

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Экспрессивные тифози с нетерпением ожидают возвращения футбола, хотя и не смогут поддержать свои любимые команды непосредственно на трибунах стадиона. Одной из тех, кто ожидает возобновления футбольных матчей, является известная в Италии Майра Реджинато.

Девушка является страстной поклонницей Ювентуса. Она называет себя лучшим фаном "Старой синьоры", а многие подписчики красавицы в Instagram согласны с этим. 183 тысяч поклонников Реджинато регулярно получают возможность полюбоваться роскошными фотографиями фанатки игры Юве. Похоже, в финале Кубка Италии Криштиану Роналду и Ко получат горячую поддержку.

К слову, за 12 туров до финиша чемпионата Ювентус ведет отчаянную борьбу за Скудетто. Подопечные Сарри опережают Лацио на 1 балл.

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