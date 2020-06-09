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Горячая фанатка Челси пообещала стриптиз за трофей Лиги чемпионов – ее фото намекают, что кубок уже у Лэмпарда

16:28 146 Читати українською
Горячая фанатка Челси пообещала стриптиз за трофей Лиги чемпионов – ее фото намекают, что кубок уже у Лэмпарда
Джессика Лопез / Фото Instagram

Челси получил мощную дозу мотивации на матч 1/8 финала ЛЧ, сексуальная модель верит в чудо.

Модель культового издания Playboy Джессика Лопез оказалась фанаткой лондонского клуба.

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"Если Челси победит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, я буду позировать обнаженная с их футболкой и ничего меня не остановит", – заявила красавица для Daily Star.

Стоит отметить, что такой перфоманс от Джессики мы врядли увидим, ведь в первом поединке 1/8 финала ЛЧ Бавария в Лондоне уничтожила "синих" (3:0). Хотя, судя по Instagram девушки, чтобы раздеться – кубок необязателен.

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