Ювентус расписал ничью с Миланом в первом матче после карантина в Италии – "бьянконери" вышли в финал Кубка

В рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии Ювентус и Милан голов не забивали, поэтому туринцы благодаря выездном мячу прошли в финал.

Честь восстановить итальянский сезон после паузы на карантин выпала Ювентусу и Милану, у которых было незавершенное дело в полуфинале Кубка. "Россонери" в первом поединке удержали результативную ничью, но с тех пор уже отклеился Ибрагимович. Его в старте на туринский поединок прогнозируемо сменил Ребич, да и вообще неожиданностей тренеры не подготовили.

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Уже через минуту после стартового свистка "бьянконери" могли забить: Алекс Сандро спокойно ворвался на левый угол вратарской (!) и выкатил пас под удар Дугласу Косте – бразилец пробил с нескольких метров мимо правой штанги! Этот эпизод задал характер всему тайму, в котором Милан считанное количество раз переходил центр поля, нанеся всего один неточный удар. При этом подопечные Стефано Пиоли очень низко садились при обороне, но Ювентусу это отнюдь не мешало. Так выглядела тепловая карта встречи в первые 8 минут.

Ключевой эпизод встречи случился на 14-й минуте, когда Роналду по-баскетбольному протолкнул мяч мимо Конти. Арбитры, однако, заметили, что за мгновение до этого Конти сам подыграл себе локтем (либо же мяч просто попал в него), назначив пенальти.

Криштиану и взялся исполнять пенальти, пробив в левый угол –штанга! И тут же Милан остался в меньшинстве из-за грубого фола Ребич против Данило. Найджел де Йонг гордился бы хорватом.

После этого Ювентус делал на поле, что хотел. До свистка на перерыв хозяева вели по ударам со счетом 13:1, хотя лишь трижды удалось попасть в створ – в частности, Матюиди стрелял с 11 метров по центру (сейв Доннаруммы), а Роналду с той же точки выстрелил выше. Криштиану также запорол классную контратаку неточным ударом с правого края штрафной, пробил в дальний метров с 18-ти (слабо), а Дуглас Коста оттуда же запустил мяч в небо. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Второй тайм продолжился в том же русле. Уже через минуту туринцы могли заработать ультраопасный штрафной за жесткий снос Бентанкура, хотя арбитр увидел игру в корпус.

Первый опасный момент неожиданно создали миланцы: на 48-й минуте Бонавентура прорвался по правому флангу и подал в штрафную, а Чалханоглу замкнул головой – рядом с правой штангой! Больше гости ворота не тревожили, а вот хозяева за последующие 15 минут провели ещё шесть выстрелов. Самые острые с линии штрафной нанесли Дибала (в центре) и Роналду (рикошетом от Кессье едва не перебросил Доннарумму). Ювентус доминировал, Ювентус не выпускал Милан за центр, Ювентус спокойно доходил до ударных позиций, но там вся крутизна завершалась.

Если первые 15 минут второго тайма просто были не очень острыми, то следующие 20 оказались ещё и откровенно скучными – и это при тройной замене туринцев. Ни одного интересного момента, кроме неточного замыкания углового де Лигтом и дальнего слабого удара Пакеты на 72-й минуте, команды в этот период не создали, а темп игры при этом упал. Это выглядело странно, ведь Милану, вообще-то, надо было забивать. По выездным голам финалистом стал бы Ювентус.

"Россо-нери" могли открыть счёт на 79-й минуте после подачи с углового, которую ударом головой завершил Кьяер – выглядело остро, но на самом деле мяч пролетел мимо прикрытого Хедирой ближнего угла. Ответ Юве был круче: Дибала открылся перед штрафной и метров с 22-х отправил сферу под перекладину – Доннарумма спас гостей! Казалось, вот сейчас пойдёт рубка, но нет. Команды обменялись рядом замен, а реальных моментов не возникало до компенсированного времени – а там Куадрадо с близкой дистанции пробил над перекладиной, а мощный выстрел Дибалы парировал Доннарумма. У Милана была лишь попытка замыкания навеса от Салемакерса с линии вратарской, но тот даже не дотянулся до мяча.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая полностью устроила Турин. Ювентус вышел в финал Кубка Италии!

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