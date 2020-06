Ювентус расписал ничью с Миланом в первом матче после карантина в Италии – "бьянконери" вышли в финал Кубка

Честь восстановить итальянский сезон после паузы на карантин выпала Ювентусу и Милану, у которых было незавершенное дело в полуфинале Кубка. "Россонери" в первом поединке удержали результативную ничью, но с тех пор уже отклеился Ибрагимович. Его в старте на туринский поединок прогнозируемо сменил Ребич, да и вообще неожиданностей тренеры не подготовили.

Сарри признался о проблеме в атакующем звене Ювентуса

Уже через минуту после стартового свистка "бьянконери" могли забить: Алекс Сандро спокойно ворвался на левый угол вратарской (!) и выкатил пас под удар Дугласу Косте – бразилец пробил с нескольких метров мимо правой штанги! Этот эпизод задал характер всему тайму, в котором Милан считанное количество раз переходил центр поля, нанеся всего один неточный удар. При этом подопечные Стефано Пиоли очень низко садились при обороне, но Ювентусу это отнюдь не мешало. Так выглядела тепловая карта встречи в первые 8 минут.

Ключевой эпизод встречи случился на 14-й минуте, когда Роналду по-баскетбольному протолкнул мяч мимо Конти. Арбитры, однако, заметили, что за мгновение до этого Конти сам подыграл себе локтем (либо же мяч просто попал в него), назначив пенальти.

Криштиану и взялся исполнять пенальти, пробив в левый угол –штанга! И тут же Милан остался в меньшинстве из-за грубого фола Ребич против Данило. Найджел де Йонг гордился бы хорватом.

#Ronaldo misses penalty for #Juventus #JuveMilan #CoppaItalia RED card straight after that for #Rebic pic.twitter.com/jAkQXHxvmi