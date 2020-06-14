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Сексуальна фанатка Ювентуса не може дочекатися відновлення Серії А – в очікуванні футболу вона зняла з себе майже все

14 червня 23:03 378 Читать на русском
Сексуальна фанатка Ювентуса не може дочекатися відновлення Серії А – в очікуванні футболу вона зняла з себе майже все
Майра Реджінато / Instagram

Розкішні італійські вболівальниці з нетерпінням очікують повернення футболу. Однією з них є Майра Реджінато – гаряча прихильниця Кріштіану Роналду та Ко.

Після тримісячної паузи в Італію нарешті повернувся футбол. Спалах COVID-19 іде на спад, тому вже наступного тижня на Аппенінах будуть зіграні поєдинки Серії А, а фінал національного Кубка пройде вже найближчої середи. За трофей посперечаються Ювентус та Наполі, які здолали бар'єр у вигляді команд зі столиці моди – Мілана та Інтера відповідно.

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Експресивні тіфозі з нетерпінням очікують повернення футболу, хоча і не зможуть підтримати свої улюблені команди безпосередньо на трибунах стадіону. Однією з тих, хто чекає на відновлення футбольних матчів, є відома в Італії Майра Реджінато.

Дівчина є пристрастною шанувальницею Ювентуса. Вона називає себе найкращим фаном "Старої синьйори", а чимало підписників красуні в Instagram погоджуються з цим. 183 тисяч прихильників Реджінато регулярно отримують можливість помилуватися розкішними світлинами поціновувачки гри Юве. Схоже, у фіналі Кубка Італії Кріштіану Роналду та Ко матимуть гарячу підтримку.

До слова, за 12 турів до фінішу чемпіонату Ювентус веде відчайдушну боротьбу за Скудетто. Підопічні Саррі випереджають Лаціо на 1 бал.

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Італія Ювентус Ювентус Дівчата футболістів футбольні фанати Дівчина дня Фанатки
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