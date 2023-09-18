Верховный суд Канарских островов сообщил, что в деле четырех игроков молодежной академии Реала о предполагаемом несанкционированном распространении видео сексуального содержания есть две возможные жертвы.

Следственный суд № 3 Сан-Бартоломе-де-Тирахана (Гран-Канария) открыл дело после того, как Гражданская гвардия представила отчет о своем расследовании в отношении игроков из молодежной академии Реала. Аресты троих игроков Реала были произведены после того, как мать первой жертвы сообщила, что видео сексуального характера с изображением её 16-летней дочери было распространено.

"Распространяли видео через WhatsApp": Реал отреагировал на секс-скандал своих игроков

По версии заявителя, эти сексуальные отношения происходили по обоюдному согласию, но пострадавшая девушка не разрешала их записывать на видео и тем более пересылать эти записи третьей стороне. Об этом информирует AS.

Когда полиция проверила мобильные телефоны обвиняемых, то обнаружила на них видео с ещё одной девушкой. Изначально вторая 18-летняя жертва не планировала выступить в качестве свидетеля. Но после того как ей сообщили, что она также была запечатлена на видео, изменила своё решение и подала жалобу. Она сообщила, что ее подруга сказала ей, что кто-то посторонний видел это видео.

Напомним, что трое игроков молодёжной команды Реала были арестованы, ещё в отношении одного выдвинуты обвинения в деле о распространении видео сексуального характера. Издание La Provincia раскрыло их имена: Ферран Руис, Хуан Родригес, Андрес Гарсия и Рауль Асенсио. Первые двое записали видео и переслали его остальным.

Реал одержал волевую победу над Сосьедадом в "королевском дерби" – Кубо и Гарсия устроили шоу перед стартом ЛЧ