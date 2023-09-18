Реал в центральном матче дня... Реал. То, что Сосьедад. Баски невнятно начали чемпионат, расписав три ничьих с середняками и переиграв Гранаду при трех пропущенных голах – впрочем, на Мадрид "чурри-урдин" всегда настраивались особенно. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дерби, ставшем первой серьезной пробой сил Реалов перед стартом в Лиге чемпионов.

Первый тайм оказался просто фантастическим. Команды отвечали атакой на атаку. "Бланкос" пытались действовать более агрессивно, накрывая высоким прессингом, однако гости довольно уверенно преодолевали его через короткий пас. И вообще баски демонстрировали невероятно убедительную работу на мяче – особенно выделялся Кубо.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

Атакующий хав, в которого не поверили в Мадриде, создал для Сосьедада гол уже на 5-й минуте встречи. Такефуса сместился с правого фланга и выполнил заброс на 11 метров, который никто не перехватил – Берренечеа Мугуруса запер, Купа парировал, но Андер успел сыграть на добивании. 0:1!

А еще через шесть минут Кубо оформил дубль, обыгравшись с партнерами и эффектно пробив из-за пределов штрафной. Точно в дальний угол, без шансов для Кепы – впрочем, взятие ворот не засчитали. В офсайде оказался Оярсабаль, который перекрывал голкиперу смотр и даже задел мяч.

Реал имел хорошую атаку еще на 2-й минуте, когда с убийственной позиции стрелял Беллингем, однако там и Ремиро выручил, и офсайд увидели. А вот после отмененного гола Кубо мадридцы завелись нешуточно. "Сливочные" уже на 16-й минуте воспользовались ошибкой Ремиро - Карвахаль перехватил мяч, влетел в штрафную и выкатил мяч под удар Хоселу.

Басков спасла перекладина!

Еще через две минуты Хоселу ворвался на правый край штрафной и нанес плотный удар. Ремиро парировал ногами, а добивание от Карвахаля метров с семи оказалось неудачным. На 25-й контратака мадридцев завершилась дальним выстрелом от Хосела – Ремиро перевел его над каркасом.

Реал Сосьедад не замедлил ответить. На 30-й минуте Кубо прошел Крооса, зашел в штрафную с правого фланга и бахнул под дальнюю штангу – Кепа парировал!

А на 31 он же вошел на край штрафной, собрал на себе нескольких защитников и подал на 11 метров. туда влетел Мерино, пробивший головой – и снова Кепа выручил Реал!

Только после этого игра несколько успокоилась. Моменты исчезли, хотя динамика оставалась очень высокой Реал Сосьедад выглядел даже интереснее Мадрида, а Кубо так и вообще наиграл на возвращение в столицу. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе басков в счете – а вот статистика была равной.

Интересно, что "сливочные" в текущем сезоне еще никогда не уходили на перерыв без голов, нанеся 10 ударов. "Чурри-урдин" могли надеяться на сенсацию - Реал Сосьедад еще никогда не проигрывал на Сантьяго Бернабеу, ведя в счете после первого тайма.

К сожалению, во втором тайме такого же яркого сражения болельщики не увидели. К 80-м минутам гости произвели только один выстрел по воротам, да и тот прошел с дистанцию и был сразу заблокирован. Подопечные Иманола Альгуасил пытались включать прессинг и идти вперед, но у басков почти ничего не получалось. Реал очень легко выходил из-под давления.

"Бланкос" тоже не создали много, но отыгрались уже через 40 секунд после начала второго тайма. Кроос выполнил диагональ на Родриго, тот прошел вперед и сбросил мяч Гарсии, а Фран неожиданно покатил на линию штрафной – оттуда выстрелил Вальверде. Сфера влетела в дальний угол, да еще с рикошетом от стойки.

Реал забил самый быстрый гол во втором тайме за последние 5,5 лет, если говорить о Ла Лиге. Вальверде же прервал 16-матчевую "сухую" серию, забив только второй гол в чемпионате в 2023 году. В последний раз он забивал в Примере еще в феврале.

Сосьедад ничем интересным не ответил, а Реал довольно оперативно переломил ход встречи. На 60-й минуте Хоселу замкнул подачу на линию вратарской – 2:1! Интересно, что ассистентом снова выступил Фран Гарсия. В возрасте 24 лет и 34 дней он стал самым молодым защитником Реала за последние 11 лет, которому удалось отдать две голевые передачи в Ла Лиге.

Свой рекорд получил и Хоселу. Новичок "сливочных" стал лишь вторым игроком, которому удалось забить в каждой из своих первых 3 домашних игр за Реал в XXI веке. В последний раз это удавалось Иско 10 лет назад. Сосьедад же подтвердил грустный тренд – 6 из 7 голов в чемпионате "чурри-урдин" пропустили по перерыву.

Подопечные Карло Анчелотти могли забивать еще. На 70-й минуте Кроос пробивал из стандарта в правую девятку, однако мяч пролетел над крестовиной. На 85-й же Тони выполнил заброс под удар Вальверде метров с 13-ти – Ремиро перевел мяч в левую стойку. Перед финальным свистком Браим Диас навесил с правого фланга на Беллингема, а тот головой запирал с линии вратарской – Ремиро спас и здесь.

Сосьедад мог наказывать за расточительство, спасаясь от поражения. Это произошло на 80-й минуте, когда Берренечеа Мугуруса открылся под диагональ на левый край штрафной и фактически вышел один на один с Кепой – впрочем, конкурент Лунина опередил Андера. Оярсабаль подхватил мяч и попытался опрокинуть голкипера, но запустил сферу в небо.

Наконец, финальный свисток зафиксировал победу мадридцев. Команда Карло Анчелотти одержала пятую победу подряд в пяти турах, вернувшись на вершину турнирной таблицы. Сосьедад же с 6 зачетными баллами в активе остается одиннадцатым.