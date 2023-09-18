Верховний суд Канарських островів повідомив, що у справі чотирьох гравців молодіжної академії Реала про ймовірне несанкціоноване розповсюдження відео сексуального змісту є дві можливі жертви.

Слідчий суд № 3 Сан-Бартоломе-де-Тірахана (Гран-Канарія) порушив справу після того, як Цивільна гвардія представила звіт про своє розслідування щодо гравців із молодіжної академії Реала. Арешти трьох гравців Реала було здійснено після того, як мати першої жертви повідомила, що відео сексуального характеру із зображенням її 16-річної дочки було поширено.

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За версією заявника, ці сексуальні стосунки відбувалися за обопільною згодою, але постраждала дівчина не дозволяла їх записувати на відео і тим паче пересилати ці записи третій стороні. Про це інформує AS.

Коли поліція перевірила мобільні телефони обвинувачених, то виявила на них відео зі ще однією дівчиною. Спочатку друга 18-річна жертва не планувала виступити як свідок. Але після того як їй повідомили, що вона також була зображена на відео, змінила своє рішення і подала скаргу. Вона повідомила, що її подруга сказала їй, що хтось сторонній бачив це відео.

Нагадаємо, що трьох гравців молодіжної команди Реала було заарештовано, ще стосовно одного висунуто звинувачення у справі про поширення відео сексуального характеру. Видання La Provincia розкрило їхні імена: Ферран Руїс, Хуан Родрігес, Андрес Гарсія і Рауль Асенсіо. Перші двоє записали відео і переслали його іншим.

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