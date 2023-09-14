В четверг, 14 сентября, Реал выпустил официальное заявление по итогам секс-скандала с участием игроков, о котором стало известно в прессе.

"Клуб сообщает, что ему известно о том, что на игрока Кастильи (второй команды Реала, – прим.) и троих игроков Реала С (третьей команды клуба, – прим.) подали заявление в Гражданскую гвардию в связи с жалобой на предполагаемое распространение частного видео в WhatsApp. Когда клуб получит подробную информацию о фактах, он примет соответствующие меры", – говорится в официальном сообщении "бланкос".

Три игрока Реала стали фигурантами секс-скандала с несовершеннолетней – футболисты арестованы

Ранее El Confidencial сообщил об аресте трёх игроков Реала за распространение видео сексуального характера с несовершеннолетней, а также за разглашение секретов сексуального характера предполагаемой жертвы. Следователи конфисковали их мобильные телефоны и начали проверку.

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