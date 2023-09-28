Футболисты из системы Реала рискуют надолго попрощаться со спортивной карьерой. Все из-за секс-скандала, который стал резонансным в Испании.

Прокуратура продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого являются четыре футболиста молодежной команды Реала. Следователи установили наличие в действиях подозреваемых преступных действий, за которые предусмотрено наказание от 1 до 5 лет тюрьмы, сообщает Cadena Ser.

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Установлено, что в действиях игроков есть признаки распространения детской порнографии, ведь одной из двух пострадавших исполнилось всего 16 лет. Также не исключено дополнительное наказание за еще одно преступление, а именно "нарушение личной жизни".

Напомним, недавно нескольких игроков молодежной команды Реала арестовали. Против них выдвинули обвинения по делу о распространении частного видео сексуального характера с несовершеннолетней без ее согласия. Футболисты записали видео на телефон и разослали его другим. Следователи конфисковали их мобильные телефоны и начали проверку.

К слову, пострадавшие девушки утверждают, что половые отношения происходили по обоюдному согласию. Претензии к футболистам заключаются только в распространении интимного видео без получения согласия.

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