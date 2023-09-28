Футболісти із системи Реала ризикують надовго попрощатися зі спортивною кар'єрою. Все через секс-скандал, який став резонансним в Іспанії.

Прокуратура продовжує розслідування кримінальної справи, фігурантами якої є чотири футболісти молодіжної команди Реала. Слідчі встановили наявність у діях підозрюваних злочинних дій, за які передбачено покарання від 1 до 5 років ув'язнення, повідомляє Cadena Ser.

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Встановлено, що у діях гравців є ознаки розповсюдження дитячої порнографії, адже одній із двох постраждалих виповнилося лише 16 років. Також не виключене додаткове покарання за ще один злочин, а саме "порушення приватного життя".

Нагадаємо, нещодавно кількох гравців молодіжної команди Реала заарештували. Проти них висунули звинувачення у справі про розповсюдження приватного відео сексуального характеру з неповнолітньою без її згоди. Футболісти записали відео на телефон і розіслали його іншим. Слідчі конфіскували їхні мобільні телефони і почали перевірку.

До слова, постраждалі дівчата стверджують, що статеві стосунки відбувалися за обопільною згодою. Претензії до футболістів полягають тільки у розповсюдженні інтимного відео без отримання згоди.

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