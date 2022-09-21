"Дорогие друзья! Сегодня Президенту ФК Шахтер Ринату Леонидовичу Ахметову исполняется 56 лет! Все знают, что футбол и Шахтер всегда были на первом месте в сердце Президента Клуба.

В самое сложное время болельщики могут быть уверены – Ринат Ахметов рядом с Шахтером, поддерживает его и ведет к новым победам. Так было в 1996 году, так было в 2014 году, так продолжается в 2022 году. Несмотря на все трудности и испытания, мы и сегодня смело смотрим вперед, потому что Президент Клуба остается вместе с командой и делает Шахтер еще сильнее.

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Но сейчас сердце и мысли Рината Ахметова заняты не только и не столько футболом, сколько стремлением помогать Украине и украинцам. С начала войны он выделил уже более 3 миллиардов гривен на благотворительные цели: в поддержку армии, мирных жителей, вынужденных переселенцев, украинских детей. Эта помощь не прекращается и будет продолжаться до момента, когда Украина победит. Ринат Леонидович всем сердцем верит в победу нашей страны и делает все возможное, чтобы приблизить эту победу.

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Мечты Рината Ахметова неизменны уже 8 лет – это мир в освобожденном украинском Донецке, это мир в независимой и процветающей Украине, это счастье и благополучие для дончан и всех украинцев. И, конечно, это матчи Шахтера в Лиге чемпионов на родной Донбасс Арене.

И я хочу пожелать, чтобы эти мечты Рината Леонидовича сбылись как можно быстрее. Чтобы все вместе, в мирной и свободной Украине мы снова наслаждались футболом и мечтали о победах – победах наших команд на украинских и мировых аренах! С Днем рождения, Президент!" – написал Палкин в Facebook.

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