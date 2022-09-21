В июне исполнилось 20 лет с момента завоевания Шахтером исторического первого чемпионства. Чем живут ныне герои донецкой команды? Рассказываем в нашем материале.

Гол Алексея Белика 11 июня 2002 года навсегда вошел в историю донецкой команды. Итогом тяжелого матча против Закарпатья, а заодно борьбы за золотые медали Высшей лиги стал точный удар 21-летнего форварда. Он подвел черту под особым сезоном и установил знаковое достижение для всех поклонников Шахтера.

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Присоединились к эпохальному триумфу 29 футболистов "оранжево-черных". Вспоминаем об их вкладе в премьерное золото для Донецка и отправляемся на поиски каждого из них.

Виталий Абрамов (2 матча)

Уроженец Караганды после четырех удачных сезонов за Ротор так и не смог закрепиться в Шахтере. Еще по ходу чемпионского сезона Абрамов сменил клубную прописку и стал игроком донецкого Металлурга. Вскоре Виталий уехал в Россию, где работает тренером в структуре Ротора.

Джулиус Агахова (17 матчей, 7 голов)

Нигериец оставил яркий след в Украине – и дело не только в важных голах чемпионского сезона. Празднование этих голов поражало оригинальностью на фоне бледного украинского чемпионата. В историю "горняков" Агахова вошел в 2006-м, когда забил золотой гол в ворота Динамо и принес дончанам третье чемпионство. Послефутбольная жизнь Джулиуса очень насыщенна – он активно занимается бизнесом (пожалуй, наиболее успешно из всех экс-горняков), общественной и благотворительной деятельностью, а также привлекается в роли эксперта в нигерийских СМИ.

Джулиус Агахова

Александр Алексеенко (3 матча)

Очень талантливый форвард, которому помешали травмы (одна из них – в начале чемпионата в матче с Динамо). Всего за Шахтер провел три поединка – как раз в золотом сезоне. Несколько лет назад фамилия Алексеенко фигурировала в скандале, связанном с организацией договорных матчей. Впрочем, официальной информации о рассмотрении дела так и не обнародовали.

Мариан Алиуце (17 матчей)

Один из первых легионеров Шахтера, безусловно, выделялся в донецкой команде (особенно под руководством Виктора Прокопенко). Однако сразу после чемпионского сезона вернулся в родной Стяуа, не реализовав свой потенциал в Донецке. После футбола начал заниматься строительным бизнесом в Бухаресте, а еще является частым гостем на румынском телевидении.

Сергей Ателькин (15 матчей, 2 гола)

30-летняя легенда клуба уже не играла важную роль для тогдашнего Шахтера, хотя и провела в том сезоне больше половины матчей. Один из двух голов Ателькина в начале чемпионата помог "горнякам" обыграть Таврию (2:1). Следующий сезон он провел в донецком Металлурге, после чего завершил игровую карьеру. 1 октября 2020-го украинский футбол всколыхнуло трагическое известие – перестало биться сердце Сергея Ателькина, который на тот момент отвечал за селекцию ФК Львов. Ему было всего 48.

Сергей Ателькин

Алексей Бахарев (16 матчей, 2 гола)

Натурализованный россиянин, игравший за сборную Украины. Один из любимцев донецких болельщиков. Работал тренером в Академии Шахтера. 18 марта умер в русском Тольятти – городе, который стал родным для Алексея. Отошел в засветы еще раньше Ателькина – в 45.

Алексей Белик (21 матч, 3 гола)

Несмотря на скромную, как для форварда, статистику, вошел в историю как автор золотого гола. Уже в следующем сезоне Белик запишет в актив 21 гол! После завершения карьеры работал телевизионным экспертом, а недавно вошел в тренерский штаб юношеской команды Шахтера.

Алексей Белик забивает Закарпатью

Евгений Бредун (5 матчей)

19-летний клубный воспитанник редко появлялся на поле – только один полный матч и четыре выхода на последних минутах поединков. Полноценно свой талант не реализовал, выдав хороший период в Севастополе в конце карьеры. В настоящее время работает директором футбольной школы в оккупированном Севастополе.

Юрий Вирт (8 матчей, 6 пропущенных голов)

Начинал тот сезон в качестве основного кипера, но с приходом Невио Скалы потерял место в составе и был выставлен на трансфер. Однако вклад Вирта в будущее чемпионство не стоит недооценивать – Шахтер одержал 6 побед с Юрием в воротах. В матче первого круга с Динамо кипер хоть и пропустил дважды, однако помог команде завоевать важную ничью. Сейчас Юрий Николаевич – успешный тренер, выведший ровенский Верес из Второй лиги в УПЛ.

Андрей Воробей (25 матчей, 9 голов)

В предыдущем чемпионате форвард Шахтера наколотил 21 гол и стал лучшим бомбардиром Высшей лиги. В чемпионском сезоне Воробей записал в актив лишь 9 точных ударов, однако все равно стал лучшим бомбардиром команды. Один из самых ценных голов Андрея пришелся на поединок второго тура с Динамо. В конце встречи спас "горняков" от поражения. Сейчас Воробей работает телеэкспертом.

Андрей Воробей

Муамер Вугдалич (2 матча)

Словенский легионер не оставил заметного следа в Донецке, однако запомнился тем, что в 2002 году сыграл на чемпионате мира за сборную своей страны. В настоящее время 44-летний Вугдалич тренирует словенскую сборную U-15.

Алексей Гай (7 матчей, 1 гол)

Самый молодой игрок чемпионского Шахтера. Воспитанник запорожского футбола провел насыщенную карьеру и, выдерживая конкуренцию, находил возможность попадать в состав "горняков", который уже был переполнен легионерами. Сейчас помогает Роману Григорчуку в одесском Черноморце.

Дайнюс Глевецкас (12 матчей)

Литовский защитник переехал в Шахтер в 1999-м, но незаменимым игроком основы не стал (хотя на заключительные матчи чемпионского сезона выходил в старте). Начинал и завершал карьеру в родном Паневежисе. Более того, Глевецкас сейчас является главным тренером Паневежиса, выступающего в элитном литовском дивизионе.

Игор Гьюзелов (2 матча)

Кудрявый македонец не закрепился в Донецке, а в том сезоне отыграл всего 37 минут. По словам Гюзелова, одной из причин тяжелой адаптации были частые недоразумения с Валерием Яремченко. Лучше дела у защитника пошли в донецком Металлурге, где он провел следующие 4 сезона. Игор завершал карьеру в бельгийском Серкль Брюгге. Там, в Брюгге, македонец сейчас и живет со своей семьей. Получил тренерскую лицензию, впрочем работает футбольным агентом.

Геннадий Зубов (23 матча, 8 голов)

Живая легенда "горняков", почти всю карьеру проведшая в Шахтере. После завершения активных выступлений остался в родном клубе в качестве наставника в академии. В начале сентября стало известно, что Зубов переехал в один из низших российских дивизионов – теперь будет работать там тренером.

Геннадий Зубов

Даниэль Кирице (1 матч)

Скромный вклад румына в чемпионство "горняков" – 34 минуты в матче с Кривбассом. В Шахтере у Кирице не сложилось. Лучше он реализовал себя со временем в Зените и алчевской Стали. Теперь Даниэль живет в родном Плоеште и работает в структуре тамошнего клуба Петролул.

Войцех Ковалевски (9 матчей, 1 пропущенный гол)

Коренастый кипер переехал в Донецк в начале второго круга по приглашению Невио Скалы (таковым был первый трансфер итальянца). Выдал фантастическую серию, пропустив 1 гол в 9 матчах. По словам Ковалевски, на его карьеру повлияла травма, полученная в финале Кубка Украины-2002. Уже в следующем году Войцех перебрался в Спартак. Впоследствии занимался бизнесом, выполнял функции президента польского клуба Стомил, а сейчас занимается собственной футбольной академией в родных Сувалках, работает телекспертом и комментатором.

Войцех Ковалевски

Андрей Конюшенко (10 матчей, 1 гол)

Киевлянин в Шахтере не задержался, однако внес свой весомый вклад в чемпионство. Лучшие годы Конюшенко прошли в Запорожье и в Мариуполе. Работал детским тренером в Оболони, куда несколько раз возвращался в качестве футболиста.

Мариуш Левандовски (11 матчей, 1 гол)

Поляк провел в Шахтере 9 сезонов, первым из которых стал золотой. Мариуш – символ дончан начала "нулевых". После прощания с донецким клубом еще четыре сезона провел в Севастополе. Потом начал тренерскую карьеру, в апреле возглавил Радомяк – клуб из Экстраклясы (ранее были тоже элитные Заглембе и Термалика).

Ассан Ндиайе (23 матча, 3 гола)

Защитник, забивший три важных гола в золотом сезоне: Динамо, Кривбассу и Полиграфтехнике. Шахтер оказался единственным не сенегальским клубом в жизни Ассана. В 2008-м из Дакара пришла трагическая весть – Ндиайе умер во сне якобы из-за проблем с сердцем. Ассану было всего 33.

Ассан Ндиайе

Айзек Окоронкво (16 матчей)

Участник Олимпиады и чемпионата мира в составе сборной Нигерии. В Донецке провел неполные три сезона, перебравшись позже в Вулверхэмптон. Позднее переехал в Россию, где женился и начал заниматься бизнесом. Согласно последним данным, там и проживает до сих пор.

Предраг Оцокольич (1 матч)

За Шахтер уроженец Белграда провел всего 16 минут – как раз в чемпионском сезоне. Значительная часть футбольной жизни Оцокольича прошла во Франции и на Кипре, а в прессе он появлялся, скорее, из-за статуса своей жены Лидии, которая является сестрой Цецы Ражнатович – балканской певицы и жены боевика Желька Ражнатовича, по прозвищу Аркан. Предраг занимался агентской деятельностью, ведет непубличный образ жизни.

Олег Пестряков (4 матча, 1 гол)

Уроженец Крыма суммарно провел в том сезоне 90 минут в четырех матчах. Закрепиться в Шахтере не смог, а лучшие годы пришлись на конец 90-х, когда Пестряков выступал в Ростове. Был тренером в академии Шахтера, потом жил в Москве, где работал индивидуальным тренером в собственной академии.

Сергей Попов (21 матч, 5 голов)

Красноречивый факт – больше защитника Попова в том сезоне забили только три игрока группы атаки. Первую часть чемпионата клубная легенда провела с капитанской повязкой на руке, а в одном из заключительных матчей Сергей отметился единственным голом в ворота Таврии на 81-й минуте. Сегодня Сергей Александрович помогает Виктору Скрипнику. Ранее Попов ассистировал Скрипнику в штабе Зари, теперь – в Ворскле.

Сергей Попов

Михаил Старостяк (24 матча)

Фланговый защитник, который своим трудом на годы завоевал место в старте Шахтера и по праву считается клубной легендой, имея в активе более 200 матчей в оранжево-черной футболке. Позже долгое время работал в структуре фактически родного клуба, впоследствии был ассистентом главного тренера Миная и винницкой Нивы.

Анатолий Тимощук (26 матчей, 3 гола)

Автор голевой передачи на Белика в ключевом сражении с Закарпатьем. Для Шахтера, без сомнения, большая фигура. О нынешней работе Тимощука вы и так все знаете – Санкт-Петербург, Россия.

Даниэль Флоря (22 матча)

Украинское золото выиграл с первой же попытки, ведь как раз перед чемпионским сезоном подписал контракт с Шахтером. Фланговый защитник был одним из ключевых футболистов этой команды. Парадоксально, но оказался ненужным Шахтеру после прихода земляка Мирчи Луческу, сделавшего ставку на другого румына – Развана Раца. Десять лет назад Флоря начал тренерскую деятельность на Родине, где уже сменил несколько команд, работая ассистентом главного тренера.

Вячеслав Шевчук (1 матч)

Для 22-летнего Шевчука это была лишь первая попытка задержаться в Шахтере, которая завершилась неудачей. Этот сезон он завершал в донецком Металлурге, а в главную команду Донбасса вернулся через 5 лет, чтобы провести там более 10 непрерывных сезонов. Сейчас Вячеслав является футбольным экспертом и спортивным директором ровенского Вереса.

Дмитрий Шутков (9 матчей, 3 пропущенных гола)

Уверенность Шуткова в воротах вдохновляла партнеров. За три тура до финиша отыграл на ноль в битве с Динамо. Показатель в 347 сыгранных матчей позволяет выдающемуся киперу считаться не только клубной легендой, но и принадлежать к числу центурионов Шахтера. Уникальный one-club man, всю свою жизнь проведший в составе одной команды. Послефутбольную карьеру также посвятил Шахтеру, много лет работая в структуре "горняков".

Дмитрий Шутков

Тренера:

Виктор Прокопенко (10 матчей)

После прихода культового тренера в Шахтер в 1999 году ежегодно команда прибавляла и все серьезнее угрожала гегемонии Динамо. Во втором туре подопечные Прокопенко отобрали очки у киевлян на выезде – 2:2. Впрочем, после 10-го тура Виктор Евгеньевич официально покинул свой пост и вскоре возглавил московское Динамо. В августе 2007-го Прокопенко умер в Одессе, ставшей для него родной.

Валерий Яремченко (3 матча)

Легендарный в прошлом футболист был временной альтернативой в качестве рулевого, пока клуб договаривался с иностранным специалистом. В трех матчах, которые оставались до зимнего перерыва, Шахтер Яремченко не пропустил, добыв 7 очков. Сегодня Валерий Иванович на пенсии. Начиная с 2014 года жил на Донбассе и оставался символом сопротивления террористическим властям, выражая проукраинскую позицию. Активные боевые действия на востоке заставили семью известного тренера переехать на неоккупированную территорию, где он проживает и сейчас.

Невио Скала

Невио Скала (13 матчей)

Приглашение звездного итальянца всколыхнуло украинский футбол. Скале удалось выдержать ритм и завершить то, что начали его предшественники. К сожалению, первый европейский тренер Шахтера только начал перезагрузку клуба, которую позже завершил Мирча Луческу. Провал "горняков" в еврокубках стоил Скале должности главного тренера. В настоящее время итальянский тренер наслаждается пенсией и занимается семейным виноделием и аграрным бизнесом.