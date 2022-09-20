Шахтер готовится к новой трансферной саге с Михаилом Мудриком уже в зимнее окно.

Звездочка "горняков" в январе с нетерпением будет ждать приглашения от сильного европейского клуба. журналист CBS Бен Джейкобс.

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Список претендентов остается достаточно широким – Арсенал, Ньюкасл, Байер, Севилья и Аякс. Летом никто из них не захотел платить Шахтеру 50 млн евро, но зимой позиция дончан может оказаться еще более жесткой. Успехи на старте ЛЧ окончательно убедили Рината Ахметова, что решение удерживать Мудрика было верным. Если Шахтер пробьется в плей-офф, то президент вообще не захочет слушать о продаже вингера.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за "горняков" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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