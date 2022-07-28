Украинский олигарх и бизнесмен Ринат Ахметов после начала полномасштабного вторжения России в Украину потерял значительную часть своего состояния, сообщает Forbes.

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С февраля он частично потерял металлургические, энергетические и аграрные активы и, как следствие, остался без 64% своего состояния. В начале 2022 года Forbes оценивал его в 13,7 млрд долларов, а в июле – 4,9 млрд.

По информации источника, "Метинвест" потерял 2/3 стоимости бизнеса – ранее его оценивали в 3 млрд долларов, из которых на долю Ахметова приходится 2,25 млрд. Также была обновлена ​​оценка ДТЭК – сейчас она составляет 580 миллионов долларов.

Важнейшими из остальных активов остаются частная и коммерческая недвижимость (650 млн долларов), ПУМБ (250 млн) и транспортная компания "Лемтранс" (225 млн). Шахтер подешевел до 150 млн долларов (минус 45%), большую часть которых составляет трансферная стоимость футболистов.

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