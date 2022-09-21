"Дорогі друзі! Сьогодні Президенту ФК Шахтар Рінату Леонідовичу Ахметову виповнюється 56 років! Усі знають, що футбол та Шахтар завжди були на першому місці в серці Президента Клубу.

У найскладніший час уболівальники можуть бути впевнені – Рінат Ахметов поряд із Шахтарем, підтримує його та веде до нових перемог. Так було 1996 року, так було 2014 року, так триває 2022 року. Попри всі труднощі та випробування, ми й сьогодні сміливо дивимося вперед, бо Президент Клубу залишається разом із командою і робить Шахтар ще сильнішим.

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Але зараз серце та думки Ріната Ахметова зайняті не тільки і не стільки футболом, скільки прагненням допомагати Україні та українцям. З початку війни він виділив уже понад 3 мільярди гривень на благодійні цілі: на підтримку армії, мирних жителів, вимушених переселенців, українських дітей. Ця допомога не припиняється і продовжуватиметься до того моменту, коли Україна переможе. Рінат Леонідович усім серцем вірить у перемогу нашої країни та робить усе можливе, щоб наблизити цю перемогу.

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Мрії Ріната Ахметова незмінні ось уже 8 років – це мир у звільненому українському Донецьку, це мир у незалежній та квітучій Україні, це щастя та благополуччя для донеччан та всіх українців. І, звичайно, це матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів на рідній Донбас Арені.

І я хочу побажати, щоб ці мрії Ріната Леонідовича здійснилися якнайшвидше. Щоб усі разом, у мирній та вільній Україні, ми знову насолоджувалися футболом та мріяли про перемоги – перемоги наших команд на українських та світових аренах! З Днем народження, Президенте!" – написав Палкін у Facebook.

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