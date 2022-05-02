Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко сыграл в любимую FIFA, присоединившись к благотворительному турниру.

Зинченко вместе с несколькими звездными гостями, в частности, телеведущим Андреем Бедняковым и YouTube-блогером Yozhyk, приняли участие в благотворительном турнире по FIFA 22.

"Слава Украине!": Зинченко сыграл матч АПЛ в особых бутсах, игроки Ман Сити и Лидса поддержали акцию (фото)

Александр в одном из поединков сыграл против Беднякова, выбрав себе Динамо. "Сейчас нет ни Шахтера, ни Динамо – есть Украина", – красиво объяснил свое решение Зинченко, являющийся воспитанником "горняков".

К слову, победу в матче праздновал Бедняков и Шахтер – встреча завершилась со счетом 2:1.

Россия напала на Украину: Петраков собрал национальную команду, Шахтер эффектно завершил благотворительное турне (LIVE)